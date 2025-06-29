Şarkıcı Ebru Yaşar Bursa'da konser verdi

Ebru Yaşar, "Yoksun", "Ben Ne Yangınlar Gördüm", "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" gibi şarkıları hayranları eşliğinde söyledi.

Şarkıcı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında Bursa'da sahne aldı.

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