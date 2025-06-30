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        Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 03:03 Güncelleme: 30.06.2025 - 03:03
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        Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Bursa-Ankara kara yolu Eskişehir istikametinde İsmail H. (27) idaresindeki 16 HD 166 plakalı otomobil, Mevla Ay (32) yönetimindeki 34 FFS 457 plakalı otomobil ve Yusuf K'nin (27) kullandığı 06 NY 253 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

        Kazada 06 NY 253 plakalı otomobildeki Fatma K. (29), Perihan K. (63), Sıdar G. (2) ve Lavin G. (1) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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