Orhaneli Belediye Başkanı Tayır sanayi esnafıyla buluştu
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi.
Sanayi sitesi esnafını makamında ağırlayan Tayır, talep ve şikayetleri dinledi, çözüm konusunda esnafla istişarelerde bulundu.
Tayır, ilçede daha iyi bir sanayi merkezi kurmak için çalıştıklarını bildirdi.
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