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        Bursa'da 2025 Aile Yılı kapsamında su altında pankart açıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2025 Aile Yılı kapsamında su altında pankart açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:54 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:54
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        Bursa'da 2025 Aile Yılı kapsamında su altında pankart açıldı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2025 Aile Yılı kapsamında su altında pankart açıldı.

        Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

        Mudanya Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Kipdemir öncülüğünde Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen atölyede Mudanya Üniversitesi öğrencileri tarafından "Aileye Dair Bir Söz Bırak" pankartı hazırlandı.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan pankart, Sahil Güvenlik Güney Marmara Komutanlığı dalgıçları tarafından Mudanya denizinin derinliklerinde açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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