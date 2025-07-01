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        Bursa'da koyucu aile günü etkinliği düzenlendi

        Bursa'da "Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 19:05 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:05
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        Bursa'da koyucu aile günü etkinliği düzenlendi
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        Bursa'da "Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Mudanya ilçesindeki Kızılay Gençlik Kampı'nda düzenlenen programa, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız da katıldı.

        Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, "Koruyucu Aile Projesi"nin çocuklar için hayati bir destek mekanizması olduğunu belirtti.

        Eğitim ve çocukların tebessümü söz konusuysa daha çok çalışmak gerektiğini aktaran Ayyıldız, "Bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ancak bundan sonra bu projeyi Bursa'ya yakışır şekilde daha fazla tanıtmalı ve duyurmalıyız. Koruyucu Aile Sistemi'ni daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımız sürecek." dedi.

        Program kapsamında koruyucu aileler bilgilendirilirken, çocuklar da çeşitli oyunlar oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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