Bursa'da skuter sürerken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, skuter sürürken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, skuter sürürken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Baykoca Mahallesi'nde Y.G. idaresindeki 16 Y 8203 plakalı otomobil, skuter süren 4 yaşındaki Ö.A.K'ye çarptı.
Aracın altında kalan ve ağır yaralanan çocuk, kendisine çarpan otomobille İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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