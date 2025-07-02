Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Alacaat Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin gece boyu da devam ettiği çalışmaların ardından yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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