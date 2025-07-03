Mudanya'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangını fark eden bölge halkı, su tankerleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

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