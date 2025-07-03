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        Mudanya'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:02
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        Mudanya'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Çepni Mahallesi Bekçi Çardağı mevkisinde çıkan yangın, kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        Yangını fark eden bölge halkı, su tankerleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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