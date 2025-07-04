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        Bursa'da "Kerbela" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Kerbela" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 02:48 Güncelleme: 04.07.2025 - 02:48
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        Bursa'da "Kerbela" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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        Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Kerbela" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Ayşe Emel Mesçi yönetti.

        Ali Berktay tarafından kaleme alınan oyunda, İslamiyet'in kuruluşunda var olan demokratik öğelerin yok edilmesine, hilafetin saltanatlaşıp doğunun klasik devlet yapılanmasına dönüşmesine ve din kisvesi arkasında inançların yerini çıkarların almasına duyulan tepkinin ve direnişin öyküsü anlatılıyor.

        Yaklaşık 2 saat süren oyunun konusu ve karakterlerin performansı, Bursalı sanatseverlerden beğeni topladı.

        Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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