Bursa'da "Kerbela" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Ali Berktay tarafından kaleme alınan oyunda, İslamiyet'in kuruluşunda var olan demokratik öğelerin yok edilmesine, hilafetin saltanatlaşıp doğunun klasik devlet yapılanmasına dönüşmesine ve din kisvesi arkasında inançların yerini çıkarların almasına duyulan tepkinin ve direnişin öyküsü anlatılıyor.

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