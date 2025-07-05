Bursa'da üzerine şeker çuvalı düşen işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir meşrubat fabrikasında üzerine şeker çuvalı düşen işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir meşrubat fabrikasında üzerine şeker çuvalı düşen işçi yaralandı.
Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan 40 yaşındaki Erkan B, şeker çuvalının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.