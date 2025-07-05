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        Bursa'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde budama yaptığı ağaçtan düşen kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:48
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        Bursa'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde budama yaptığı ağaçtan düşen kişi öldü.

        Kemalpaşa Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki bir sitenin bahçesinde ağaç budama çalışması yapan İsmail E. (62), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

        Ağır yaralanan İsmail E'ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı.

        Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail E, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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