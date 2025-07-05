Bursa'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail E, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan İsmail E'ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı.

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