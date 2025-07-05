Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü uygulama noktasında yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İnegöl-Yenişehir kara yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Sürücü İ.İ'nin, "tefecilik" suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.