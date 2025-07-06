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        İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şubesi tarafından düzenlenen yaz okulunda ilk hafta tamamlandı

        İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Bursa Şubesi, 30 Haziran'da başlayan yaz okulu ile, çocukların manevi ve fiziksel gelişimine katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 06.07.2025 - 17:30
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        İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şubesi tarafından düzenlenen yaz okulunda ilk hafta tamamlandı
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        İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Bursa Şubesi, 30 Haziran'da başlayan yaz okulu ile, çocukların manevi ve fiziksel gelişimine katkı sunuyor.

        Cemiyetin Bursa Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran- 8 Ağustos tarihleri arasında devam edecek yaz okulu programında, geleneksel oyunlar, müze gezileri, futbol, basketbol ve yüzme gibi spor aktivitelerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, dua ve sure ezberlerine de yer veriliyor.

        Altı haftalık eğitim sürecinin ilk haftası tamamlanırken, öğretmenlerle bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Toplantıya İYC Bursa Şube Başkanı Kadir Oruç, Başkan Yardımcısı İbrahim Güney ve yaz okulunda görev alan öğretmenler katıldı.

        Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Oruç, velilerin güvenini önemsediklerini belirtti.

        Oruç, İYC Bursa Şubesi olarak yaz okuluna uzun yıllardır önem verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Gelişerek devam eden yaz okullarımızı daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da programlarımızı siz değerli öğretmenlerimizin katkısıyla daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Yaz okulu boyunca bizlere emanet edilen evlatlarımıza gözünüz gibi baktığınız için her bir öğretmenize teşekkür ediyorum. Her birinizden Allah razı olsun. Bu gayretleriniz asla karşılıksız kalmayacaktır. Niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olsun inşallah."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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