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        Bursa'da havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açtıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:08
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        Bursa'da havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açtıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada yer alan av tüfeğiyle havaya ateş açıldığı görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Görüntüleri inceleyen polis, havaya ateş açtıkları öne sürülen E.B, K.K, H.D. ve P.İ'yi yakaladı.

        Yapılan aramalarda, 6 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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