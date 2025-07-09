Bursa'da evlat edinme imza töreni düzenlendi
Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce aile odaklı çalışmalar kapsamında evlat edinme imza töreni düzenlendi.
Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce aile odaklı çalışmalar kapsamında evlat edinme imza töreni düzenlendi.
Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, makamında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, aile ortamının bir çocuğa verilecek en güzel hediye olduğunun altını çizdi.
Uysal, İl Müdürlüğü olarak çocukların sağlıklı gelişimi ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri için aile odaklı projelerini kararlılıkla sürdürmeye devam ettiğini bildirdi.
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