Mudanya ilçesi Avrupa'da tanıtıldı

Güneş ayrıca Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Konseyi Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Toplantıda, dondurularak kurutulmuş meyveler ve zeytinyağı gibi yerel ürünler katılımcılara ikram edildi.

Rota Myrleia Projesi ve çevre odaklı çalışmaları da paylaşan Güneş, Mudanya'nın barışçıl kimliğini vurguladı.

Slovenya'nın Maribor kentinde gerçekleşen Avrupa Bölgeler Asamblesi Genel Kurulu'nda sunum yapan Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Myrleia Antik Kenti'nden Mudanya Mütarekesi'ne kadar kentin tarihi ve kültürel mirasını anlattı.

Slovenya ve Fransa'da düzenlenen uluslararası toplantılarda Mudanya'nın tarihi, doğal güzellikleri ve yerel ürünlerini tanıtıldı.

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