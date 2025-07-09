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        Mudanya ilçesi Avrupa'da tanıtıldı

        Slovenya ve Fransa'da düzenlenen uluslararası toplantılarda Mudanya'nın tarihi, doğal güzellikleri ve yerel ürünlerini tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:09 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:09
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        Mudanya ilçesi Avrupa'da tanıtıldı
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        Slovenya ve Fransa'da düzenlenen uluslararası toplantılarda Mudanya'nın tarihi, doğal güzellikleri ve yerel ürünlerini tanıtıldı.

        Slovenya'nın Maribor kentinde gerçekleşen Avrupa Bölgeler Asamblesi Genel Kurulu'nda sunum yapan Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Myrleia Antik Kenti'nden Mudanya Mütarekesi'ne kadar kentin tarihi ve kültürel mirasını anlattı.

        Rota Myrleia Projesi ve çevre odaklı çalışmaları da paylaşan Güneş, Mudanya'nın barışçıl kimliğini vurguladı.

        Toplantıda, dondurularak kurutulmuş meyveler ve zeytinyağı gibi yerel ürünler katılımcılara ikram edildi.

        Güneş ayrıca Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Konseyi Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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