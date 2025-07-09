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        Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 20:00 Güncelleme: 09.07.2025 - 20:00
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        Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Maksempınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

        İki farklı alanı etkileyen yangın, yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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