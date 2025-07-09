Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Maksempınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.
İki farklı alanı etkileyen yangın, yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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