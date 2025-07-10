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        TETSİAD Başkan Adayı Ocak, projelerini anlattı

        Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Ufuk Ocak, sektör temsilcilerinin katıldığı buluşmada projelerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:47 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:47
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        TETSİAD Başkan Adayı Ocak, projelerini anlattı
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        Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Ufuk Ocak, sektör temsilcilerinin katıldığı buluşmada projelerini açıkladı.

        Ocak, bir davet salonunda gerçekleştirilen toplantıda, güçlü bir destekle yola çıktığını, sektörün geleceğini ortak akıl, dayanışma ve vizyoner projelerle inşa edeceklerini belirtti.

        HOMETEX markası ile yurt dışında fuar organizasyonlarına imza atmayı planladıklarını, "Genç TETSİAD" ve komisyonlar aracılığıyla sektörün tüm kesimlerini yönetim süreçlerine dahil edecek bir yapı kuracaklarını dile getiren Ocak, "Bu platform, ev tekstili sektörümüzün birlikte üretme kültürünün ve güçlü dayanışma ruhunun sembolüdür. Türk ev tekstili sektörü, yıllık 3,5 milyar doları aşan ihracatı, 50 bini aşan istihdamı ve 2 binden fazla üretici firmasıyla Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri. Amacımız, bu potansiyeli ileriye taşımak, markalarımızı dünya vitrinine çıkarmak." dedi.

        Ev tekstili sektörünün geleceğini yeniden şekillendirmek için yola çıktıklarını aktaran Ocak, şunları kaydetti:

        "TETSİAD'ın öncülüğünde sektörü daha ileri taşıyacak bir yapı kurmak için sorumluluk üstlendik. Yeni dönemde HOMETEX World projesiyle ABD, Afrika ve Körfez ülkeleri gibi stratejik pazarlarda fuarlar düzenleyeceğiz. Diğer taraftan kadın çalışanlarımız, mühendislerimiz ve tasarımcılarımızın emekleri ile buralara geldik. Kadınların da etkinliğini artıracağız. Hep birlikte büyüyeceğiz, birlikte başaracağız. Sektörün her kesimini yönetime dahil eden şeffaf, kapsayıcı ve güçlü bir yapı kuracağız."

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da TETSİAD üyelerinin önceliğinin ev tekstili sektörü olduğunu ifade ederek, "Sene sonunda görevi devredecek TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ve yeni dönemde TETSİAD Başkan Adayı Sayın Ufuk Ocak'a birlik beraberliğimize sağladıkları katkılar için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, TETSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Uludağ OSB Yönetim Kurulu ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sektörün temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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