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        Bursa'da Orhaneli 4-6 yaş Kur'an kursu ziyaret edildi

        Bursa'daki bazı müftüler inşası devam eden Orhaneli 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:40
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        Bursa'da Orhaneli 4-6 yaş Kur'an kursu ziyaret edildi
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        Bursa'daki bazı müftüler inşası devam eden Orhaneli 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret etti.

        Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ve Nilüfer İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Orhaneli'nde yapımı devam eden kursu ziyaret ederek inşaat süreci ve sonrası hakkında bilgi aldı.

        Orhaneli İlçe Müftüsü Ahmet Fuat Çandır, burada yaptığı konuşmada, 4-6 Yaş Kur'an Kursu, İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursu ve 7-10 Yaş Kur'an kurslarının eylül ayı itibarıyla hizmete gireceğini bildirdi.

        Çandır, kursun masa, sandalye, sıra, dolap ve 4-6 yaş Kur'an kursu için oyun eğitim araç gereçleri için hayırseverlerden destek beklediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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