Bursa'da yılanın ısırdığı kişi tedavi altına alındı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yılanın ısırdığı bir kişi tedavi altına alındı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yılanın ısırdığı bir kişi tedavi altına alındı.
Kırsal Karasıl Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Ahmet K'yi (54), yılan ısırdı.
Çevredekiler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Ahmet K'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada tedavi altına alınan Ahmet K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.