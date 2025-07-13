Uludağ'da kayak öğretmenleri çevre temizliği yaptı

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği'nin 100 üyesi ve aileleri, "kayak öğretmenleri evini temizliyor" sloganıyla Uludağ'da etkinlik düzenledi.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Uludağ'da çöp temizliği yaptı.

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