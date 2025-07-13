Bursa'da markette 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar Y. yanında bulundurduğu silahla N.A'ya ve sıradaki bir başka müşteri E.A'ya (14) ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Odunluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir markette Serdar Y. (34) ile müşteri N.A. (47) arasında kasa sırası nedeniyle tartışma çıktı.

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