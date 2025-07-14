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        İnegöl'de belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı

        –Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi ile Gazi Atatürk Caddesi Emir Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 09:16 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:16
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        İnegöl'de belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
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        –Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi ile Gazi Atatürk Caddesi Emir Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Yakup O. (25) idaresindeki 16 M 06107 plakalı belediye otobüsü ile Kenan K. (32) yönetimindeki 08 AAU 337 plakalı hafif ticari araç, cadde kesişiminde çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Kenan K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Serkan K. (19) yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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