İnegöl'de belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yakup O. (25) idaresindeki 16 M 06107 plakalı belediye otobüsü ile Kenan K. (32) yönetimindeki 08 AAU 337 plakalı hafif ticari araç, cadde kesişiminde çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Kenan K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Serkan K. (19) yaralandı.

–Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi ile Gazi Atatürk Caddesi Emir Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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