Bursa'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Merinos Hamza Güveli Camisi'nde "mala zarar verme" ihbarı üzerine olay yerine intikal etti.
Ekiplerce UYAP sorgulaması yapılan olayın Mustafa Ö'nün (39), "Tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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