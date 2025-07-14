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        Bursa'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:21
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        Bursa'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Merinos Hamza Güveli Camisi'nde "mala zarar verme" ihbarı üzerine olay yerine intikal etti.

        Ekiplerce UYAP sorgulaması yapılan olayın Mustafa Ö'nün (39), "Tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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