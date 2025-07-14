Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BTB Başkanı Matlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        BTB Başkanı Matlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Matlı, mesajında Türk halkının 15 Temmuz gecesi gösterdiği destansı direnişin, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma iradesinin simgesi olduğunu belirtti.

        Tam dokuz yıl önce, Türk milletinin iradesini yok saymak isteyen hain bir kalkışmayla karşı karşıya kalındığını hatırlatan Matlı, "O gece milletimizin her ferdi, hiçbir talimat beklemeden, ay-yıldızlı bayrağın etrafında kenetlenerek tarihe geçecek bir kararlılık sergiledi." ifadesini kullandı.

        Matlı, 15 Temmuz'da sokakları, caddeleri, meydanları dolduran insanların Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıktığını vurguladı.

        Ekonomik bağımsızlığın en az siyasi egemenlik kadar önemli olduğunu vurgulayan Matlı, şunları kaydetti:

        "İş dünyası olarak bizler, bu bilinçle çalışıyor, üretiyor, istihdam sağlıyor ve ülkemizin kalkınma mücadelesine omuz veriyoruz çünkü biliyoruz ki güçlü bir Türkiye, ancak her alanda ayakta dimdik duran bir Türkiye'dir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, demokrasi uğruna can veren kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Özer'in tutukluluğuna devam talebi
        Özer'in tutukluluğuna devam talebi
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenler Bursa'da anıldı
        Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenler Bursa'da anıldı
        Bursa'da 1400 keklik doğayla buluştu
        Bursa'da 1400 keklik doğayla buluştu
        Çocuk parkındaki 'Fransız Mezarlığı', mezar taşlarından ibaret çıktı
        Çocuk parkındaki 'Fransız Mezarlığı', mezar taşlarından ibaret çıktı
        Bursa'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 34 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bursa'da 34 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Türkiye'nin ipek böceği yumurtası ihtiyacının tamamı Bursa'daki merkezden s...
        Türkiye'nin ipek böceği yumurtası ihtiyacının tamamı Bursa'daki merkezden s...