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        Bursa ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

        Bursa, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:47 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:47
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        Bursa ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
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        Bursa, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

        Bursa Valiliği tarafından düzenlenen anma programları kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı şehitlikleri ziyaret edildi.

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişiminin 9'uncu yılında şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız şehitlik defterini imzaladıktan sonra beraberindeki il protokolüyle kabirlere karanfil bıraktı.

        Şehitlik ziyaretlerinin ardından Ulu Cami'de mevlit okutuldu.

        Programlara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

        - Balıkesir

        Balıkesir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma günü etkinlikleri kapsamında, “15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye Fotoğraf Sergisi” açıldı.

        Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen sergide, 15 Temmuz darbe girişimine dair fotoğraflar sergilendi.

        Serginin açılışına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve ilgili müdürlük personeli katıldı.

        Vali Ustaoğlu, kurdele kesiminin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle sergiyi gezdi.

        Burada konuşan Ustaoğlu, hain 15 Temmuz darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugün çok özel ve anlamlı bir gün. Bugün Türk milletinin nasıl bir destan yazdığının önemli bir günü. 15 Temmuz 2016'da ülkemiz bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ama milletimiz yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle, Cumhurbaşkanı'mızın o akşamki çağrısıyla sel olup adeta demokrasisine, ülkesinin geleceğine sahip çıkarak devletimizi ayakta tuttu."

        - Kütahya

        Kütahya'da, şehit yakınları ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hava Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

        Ziyaretlerde, İl Müftülüğü görevlileri şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken, Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez dua etti.

        Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Garnizon Komutan Vekili Hava Piyade Albay Harun Hunbaracı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve diğer protokol üyeleri, kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

        Vali Işın, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’un, sadece bir direniş gecesi değil, aynı zamanda Türk milletinin demokrasiye ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancının da simgesi olduğunu belirtti.

        FETÖ'nün hain saldırısı karşısında sergilenen bu kahramanca direnişin, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini dile getiren Işın, “Tankların önüne siper olan, hain kurşunlara göğüs geren kahramanlarımız, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun her türlü engele karşı galip geleceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümünde, bu destansı direnişin ve mücadelenin ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.” diye konuştu.

        - Bilecik

        Bilecik'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlikte tören düzenlendi.

        Bilecik Şehitliği'nde saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan program, saygı atışıyla devam etti.

        Vali Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

        Vali Sözer, yaptığı konuşmada, bu toprakların her karışının binlerce yıllık iradenin, imanın ve kararlılığın eseri olduğunu söyledi.

        Bazı gecelerin milletin kaderini yeniden yazdığını ve tarih boyunca nice zaferlerle yoğrulmuş Türk milletine yakışır yeni bir destan armağan ettiğini, 15 Temmuz'un da böyle bir gece olduğunu dile getiren Sözer, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz sadece direniş değil aynı zamanda yeniden dirilişin adıdır. Milletin devletine, bayrağına, demokrasisine sahip çıkmasının efsaneleşmiş adıdır 15 Temmuz. O gece bu ülke sadece bir darbe girişimini değil tarihin en karanlık senaryolarını da elinin tersiyle itmiştir. 15 Temmuz unutulmayacak, unutturulmayacaktır. O gece yazılan destan nesiller boyu bu milletin hafızasında yaşayacaktır."

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı İbrahim Bağ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcileri, askeri erkan, kurum müdürleriyle şehit ailelerinin de yer aldığı program, Vali Sözer'in Şehitlik Defteri'ni imzalamasının ardından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Ahmet Dilek'in dua okumasıyla sona erdi.

        - Yalova

        Yalova'da program Uygulama Oteli'nde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen kahvaltı programıyla başladı.

        Programda konuşan Vali Hülya Kaya, milletin 15 Temmuz gecesi iradesine, bayrağına ve bağımsızlığına kasteden hain FETÖ'nün kalkışmasına karşı dimdik durarak, canı pahasına vatanına sahip çıktığını, cesaretin, inancın ve kararlılığın en güçlü örneğini ortaya koyduğunu ifade etti.

        Vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren her bir şehidin, bu toprakların ebedi muhafızı, gazilerin ise milletin direniş ve diriliş ruhunun yaşayan abideleri olduğunu aktaran Vali Kaya, şunları kaydetti:

        "Şehitlik ve gazilik, bu topraklarda bir makamdan öte, milletimizin inancını, vefasını ve karakterini yansıtan yüce değerlerdir. Sizler, bu ülkeye en kıymetli varlıklarını emanet etmiş fedakar ailelersiniz. Sizin taşıdığınız emanet, hepimiz için bir onur ve sorumluluktur. Bugün bizlere düşen görev şehitlerimizin, gazilerimizin bıraktığı bu kutlu mirasa sadakatle sahip çıkmaktır. Rabb'im bizleri birliğimizden, kardeşliğimizden ayırmasın. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Her birinize gönülden teşekkür ediyorum."

        Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehit asker ve polis kabirlerini ziyaret eden Vali Kaya ve beraberindeki protokol, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün dua etmesinin ardından kabirlere karanfil bıraktı.

        Cevdet Aydın Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisini gezilmesinin ardından Merkez Camisi'nde mevlit okundu.

        Programa, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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