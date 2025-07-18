Orhaneli'de IPARD 7. Başvuru Çağrı İlanı tanıtım toplantısı yapıldı
Orhaneli'de IPARD III Programı kapsamında yayımlanan 7. Başvuru Çağrı İlanı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Orhaneli'de IPARD III Programı kapsamında yayımlanan 7. Başvuru Çağrı İlanı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen program dahilinde yayımlanan ilana ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirme toplantısına Kaymakam Muhammed Furkan Tuna ve TKDK Bursa İl Koordinatörü Bekir Güre katıldı.
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