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        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin üye katılım toplantısında konuştu:

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye stratejisi emperyal güçlere ödün vermeden, devletimizin kontrolünde ve tedbiri elden bırakmadan yürütülmektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 20:42 Güncelleme: 19.07.2025 - 20:42
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        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da partisinin üye katılım toplantısında konuştu:
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        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye stratejisi emperyal güçlere ödün vermeden, devletimizin kontrolünde ve tedbiri elden bırakmadan yürütülmektedir." dedi.

        Büyükataman, MHP Gürsu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım toplantısında, MHP'nin, yarım asrı geçen siyasi hayatı boyunca ülkülerinden taviz vermeden aziz milletin var oluş iradesinin temsilcisi olduğunu söyledi.

        Partisinin varlığının Türk milletinin istiklal ve istikbalinin güvencesi olduğunu aktaran Büyükataman, "Bizler, partimizin şan ve şerefle dolu geçmişine yakışır şekilde 'Her şeyden önce Türkiye' sözünü kendine ilke edinen bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Tarihimizin bizlere yüklediği sorumluluğu biliyor ve coğrafyamızın şartlarını büyük bir ciddiyetle takip ediyoruz." dedi.

        Emperyalizmin kanlı planlarının coğrafyadaki istikrarsızlığı körüklediğini, savaşların şiddetinin arttığını vurgulayan Büyükataman, şöyle konuştu:

        "Soykırımcı İsrail'in Filistin, İran ve son olarak Suriye'ye yönelik saldırıları bölgemizin tamamını tehdit etmektedir. Türkiye bir ateş çemberinin ortasındadır. İsrail'in başını çektiği bu saldırganlığın nihai hedefi vatan topraklarımızdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, İsrail'in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktır. Şükürler olsun ki Türkiye Cumhuriyeti hem insani sorumluluğunu yerine getirecek hem de ülkemizi tehdit eden tüm bu saldırılara göğüs gerebilecek güçtedir."

        - "Büyük Türk milleti birbirine her zamankinden daha kenetlenecek"

        İsmet Büyükataman, her vatan evladının sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve bir milli mücadele ruhuyla tek yürek olması gerektiğini bildirdi.

        Hedefin milletin birliği, kardeşliği ve geleceği olduğunu altını çizen Ataman, şöyle devam etti:

        "İnanıyorum ki, büyük Türk milleti birbirine her zamankinden daha kenetlenecek ve bu siyonist-emperyalist kuşatmayı yaracaktır. Bu gelişmeler karşısında bizlere düşen tarihi sorumluluk iç cephemizi tahkim etmek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin işte bu tarihi sorumluluğun bilinciyle attığı adımlar terörsüz Türkiye olarak bir devlet politikası halini almıştır. Terörsüz Türkiye stratejisi emperyal güçlere ödün vermeden, devletimizin kontrolünde ve tedbiri elden bırakmadan yürütülmektedir. Terör örgütünün şartsız bir şekilde kendini feshetmesi ve silah bırakmaya başlamasıyla bu anlamda önemli bir eşik aşılmıştır. Aziz milletimiz, terörsüz Türkiye hedefinin bir müzakere, pazarlık veya teslimiyet olmadan yürütüldüğünü görmüş ve Genel Başkanımıza olan güveniyle bu tarihi adımı sahiplenmiştir."

        - "CHP bir yolsuzluk bataklığında iyice kontrolü kaybetmiştir"

        Büyükataman, muhalefet partisi CHP ile ilgili de şunları dile getirdi:

        "CHP bir yolsuzluk bataklığında iyice kontrolü kaybetmiştir. CHP'nin kendi içindeki çıkar çatışmalarından memleket meselelerine kafa yormaya vakti kalmadığı ortadadır. Diğer yandan, altılı masanın küçük aparatı, emperyalist senaryoların figüranı olan İYİ Parti'nin samimiyetsizliği ayan beyan ortadadır. Büyük Türk milleti bu sorumsuz ve iki yüzlü muhalefet anlayışını elinin tersiyle itmiş, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı etrafında kenetleniştir. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacak kutlu iradenin adıdır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi tam bir uyum içerisinde tüm sorunları çözecek, her türlü ihanetin, bölücü terörün kökünü kazıyacak, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi mutlaka başarıya ulaştıracaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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