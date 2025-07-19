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        Bursa'da BAYDER'le bağımlılıktan kurtulan 11 kişiye mezuniyet belgeleri verildi

        Bağımsız Yaşam Derneği (BAYDER) Bursa Şubesi'nde rehabilitasyonun ardından bağımlılıktan kurtulan 11 kişiye mezuniyet belgeleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 21:06 Güncelleme: 19.07.2025 - 21:06
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        Bursa'da BAYDER'le bağımlılıktan kurtulan 11 kişiye mezuniyet belgeleri verildi
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        Bağımsız Yaşam Derneği (BAYDER) Bursa Şubesi'nde rehabilitasyonun ardından bağımlılıktan kurtulan 11 kişiye mezuniyet belgeleri verildi.

        Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kuran tilavetiyle başladı. Ardından uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılığından ücretsiz rehabilitasyonla kurtulan 10 kişiye protokol üyeleri tarafından mezuniyet belgeleri verildi.

        Programda konuşan BAYDER Genel Koordinatörü Regaib Bostan, bağımlılıktan kurtulmanın normal hayata dönüş olduğunu söyledi.

        Sıradan hayatın bağımlılar için ulaşması zor bir hayat olduğunu aktaran Bostan, "Bizler için yaşadığımız normal, sıradan bir hayat var, yani sağlam bir hayat. Onlar o sıradan hayata kavuşacaklar sadece. Yani onların kurtuluş hikayesi bizim sadece sıradan yaşadığımız bir günü yaşayabilmek." dedi.

        Bağımlılığın normal hayatın tüm basamaklarını yerle yeksan eden bir süreç olduğunu savunan Bostan, şöyle konuştu:

        "BAYDER Allah'ın rızasını esas maksat yapmış bir mücadeleyi yürüten gönüllülerden oluşan bir STK'dır. Şu anda İstanbul'da 5 ayrı merkezimiz var hepsi yatılı rehabilitasyon merkezidir. Ankara'da yatılı rehabilitasyon merkezimiz var, burada da bir sürü kardeşimiz kalıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle ortak protokolle bir merkezimiz açılacak. İzmir'de de bir merkezimiz açılacak inşallah bu hafta itibariyle çalışmalarımız başladı, mekanı tahsis ettik. Aynı zamanda Safranbolu'da mülk olarak bağışlanmış bir merkezimiz birkaç aya açılacak. Konya'da da olmak üzere toplam 11 merkezimiz olacak. Bursa'dan 40' yakın mezunumuz var şimdiye kadar, bunlar büyük sayılar. Sizlere küçük gelebilir rakamlar ama bakın bir kişiyle bir aile baş edemiyor."

        Programa kent protokolünden temsilciler, dernek üyeleri, bağımlılar ve aileleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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