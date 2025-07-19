Uludağ Premium Ultra Trail, Bursa'da başladı

Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğunda, "Uludağ'da koşmayı hayal et" sloganıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen koşuya 20 ülkeden sporcular katıldı.

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