Bursa'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırsal Cerrah Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde Suriye uyruklu 5 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
