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        Bursa'da bariyere saplanan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde demir bariyere saplanan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 09:18 Güncelleme: 20.07.2025 - 09:18
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        Bursa'da bariyere saplanan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde demir bariyere saplanan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

        Şevki A. idaresindeki 06 YY 320 plakalı otomobil, Değirmenönü Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

        Kazanın şiddetiyle aracın ön alt kısmından giren bariyer, bagajdan çıktı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hayrican P, otomobilde sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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