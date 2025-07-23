Bursa Uludağ Üniversitesi'ne 5 yıllık "tam akreditasyon" verildi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Bursa Uludağ Üniversitesi'ne (BUÜ), 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan BUÜ, YÖKAK değerlendirme heyetinin gerçekleştirdiği saha ziyaretleri sonucunda kalite güvencesi sisteminin tüm koşullarını başarıyla karşılayarak 18 Temmuz 2025 tarihli kurul kararıyla "tam akredite" üniversite ilan edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, alınan akreditasyon belgesinin, üniversitede liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerinin, sürekli iyileştirme kültürü çerçevesinde gelişerek, uluslararası yükseköğretim standartlarına uygun olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, bu başarının tüm birimler, akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler ve dış paydaşlar ile 2023'ten beri hayata geçirilen sistematik ve kararlı çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.