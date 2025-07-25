Bursa'da apartman önünde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Yangın sırasında apartmanın önünde oturan ve dumandan etkilenen bir kadın, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mesudiye Mahallesi Meclis Sokak'taki bir apartmanın önünde bulunan koltuklar, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

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