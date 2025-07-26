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        Orhangazi'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 14:27 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:36
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        Orhangazi'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Göl Yolu Caddesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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