Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor.
Gürsu İpekyolu Mahallesi Gürsu TOKİ Konutları mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.