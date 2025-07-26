Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gürsu İpekyolu Mahallesi Gürsu TOKİ Konutları mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

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