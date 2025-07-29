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        Bursa'da orman yangınına su yetiştirmek için patlak lastikle 2 kilometre katetti

        MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'da Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankerle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru, "Ulaşmak istediğim bir tek nokta vardı, o da yangın mahalliydi. 'Bu şekilde çıkamazsın.' dediler. Polis ekipleri bile önümü çevirdi, sonra 'Hakkınızı helal edin, Allah razı olsun.' dediler. Geri dönmeyi kim düşünür ki?" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:18 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:24
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        Bursa'da orman yangınına su yetiştirmek için patlak lastikle 2 kilometre katetti
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        MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'da Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankerle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru, "Ulaşmak istediğim bir tek nokta vardı, o da yangın mahalliydi. 'Bu şekilde çıkamazsın.' dediler. Polis ekipleri bile önümü çevirdi, sonra 'Hakkınızı helal edin, Allah razı olsun.' dediler. Geri dönmeyi kim düşünür ki?" ifadelerini kullandı.

        Keles ilçesine bağlı kırsal Basak Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Doğru, AA muhabirine, yangının başladığını duyunca anlatılamaz hisler yaşadığını söyledi.

        Su tankeri takılı traktörüyle dün yangın bölgesine gittiğini belirten Doğru, "Yangın mahallinin tam arka tarafından, 1-2 kilometre uzaktan yangını seyrettim. Hayvanların çığlıklarını duydum. Tüylerim diken diken oldu. Yangın anlatılamaz. Onu anlatamam." diye konuştu.

        Doğru, yangın bölgesine su taşımak için gönüllü olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu, bizim gönlümüzden geliyor. Buralar bize dedelerimizden, atalarımızdan kalmış. Bizim ormanımız, bizim memleketimiz, bizim dağımız. Bunu seve seve yapıyoruz. Bu, benim değil de bir başkasının da başına gelebilirdi. O da aynısını yapardı. Ben bunu yaptım diye kahraman olmuyorum. Orada yüzlerce kahraman var. Yangın mahallinde onca insan canla başla çalışıyor çünkü burası bizim dağlarımız, ormanlarımız, memleketimiz. Niye yansın ki? Şu yeşilliğe, tabiata bak. Bu yeşillik niye yok olsun ki?"

        - "2 kilometre için suyu döküp geri gelemezdim"

        Patlak lastikle jant üzerinde yoluna devam ettiği anlar sosyal medyada ilgi gören Doğru, şu ifadeleri kullandı:

        "Suyu doldurdum, yola çıktım. Harmancık'ı geçtikten sonra lastiğim patladı. Bunu şişirdim, bir müddet daha gittim. Bir daha şişirdim, bir müddet daha gittim ama ondan sonra demek ki içerideki lastik kıyılmış, şişmedi. Şişmeyince mecburen, buradan 40 kilometre gidip de artık 2 kilometre için suyu döküp geri gelemezdim. Mecburen yangın mahalline gitmem gerekiyordu. Görevimizi yaptığımı tahmin ediyorum, ne kadar yapabildiysem."

        Doğru, yolda kendisini çok uyaran olmasına rağmen durmadığını belirterek, "Ulaşmak istediğim bir tek nokta vardı, o da yangın mahalliydi. Tek nokta oydu. 'Bu şekilde çıkamazsın.' dediler. Polis ekipleri bile önümü çevirdi, sonra 'Hakkınızı helal edin, Allah razı olsun.' dediler. Geri dönmeyi kim düşünür ki?" dedi.

        Yangın bölgesine yardım için tekrar gideceğini anlatan Doğru, "Bugün Büyükşehir Belediyesinden arayan bir yetkili 'Lastiği değiştirmeye geleceğiz.' dedi. Onu beklediğim için evdeydim. Yoksa şu an oradaydım. Yangın sönünceye kadar gideceğiz. Bir damla su da olsa, bir ağaç da bir karınca da kurtarsak bizim için en büyük nimet o. Lastik yerine geliyor ama o karınca, ağaç yerine gelir mi? Kaç yılda yetişir bir ağaç, bunu biz biliyoruz köylüler olarak." diye konuştu.

        Ramazan Doğru, daha sonra lastiğinin değiştirildiğini söyledi.

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık'a bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli'ne bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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