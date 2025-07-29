Bursa'daki orman yangını 4'üncü gününde; yanan alanlar dronla görüntülendi (5)

PATLAKLASTİKLE YARDIMA GİDEN ÇİFTÇİ, DHA'YA KONUŞTU

Bursa'da bölge halkı ve çiftçilerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği Harmancık orman yangınına arkasına su tankeri bağlı traktörü ile giden çiftçi Ramazan Doğru (64), sağ arka lastiğinin patlamasına rağmen bölgeye ulaştı. O anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, Keles ilçesi Başak Mahallesi'nden yangın bölgesine giden Ramazan Doğru, DHA mikrofonuna çaresiz kaldığı o anları anlattı.

'MECBURSUN YOLA DEVAM ETMEYE'

Patlayan lastiğe rağmen yola devam etmeye mecbur olduğunu söyleyen Doğru, "Yangını duydum, çıktım. Yangın duyulup da gidilmez mi? Onu hissetmek başka bir şey. O anlatılamaz, onu kim anlatabilir ki. Gitmişsin oraya, lastik patlamış. Yapacak bir şeyiniz yok, elinizden gelen bir şey yok. Mecbursun yola devam etmeye. Ben yangın mahalline yaklaşınca lastik patladı. Yakındım. Önce lastiği şişirdim, tekrar gittim, sonra bir daha şişirdim, tekrar gittim ama ondan sonra artık lastik şişmemeye başladı. Tamamıyla kıyıldı, kıyıldıktan sonra belirli bir noktaya vardım. Oradan da devam ettik" diye konuştu.