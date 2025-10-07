Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, kentteki su kesintileriyle ilgili konuştu:

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresince (BUSKİ) başlatılan su kesintilerine ilişkin, "Maalesef, 230'dan fazla su kuyusu bile onlara yeterli gelmedi. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki süreçte bir an önce arıtma tesisini bitirirler ve arkamızda görmüş olduğunuz 380 milyon metreküp rezerve sahibi olan Çınarcık Barajı'nı kullanmaya başlarız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 10:41 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:41
        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, kentteki su kesintileriyle ilgili konuştu:
        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresince (BUSKİ) başlatılan su kesintilerine ilişkin, "Maalesef, 230'dan fazla su kuyusu bile onlara yeterli gelmedi. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki süreçte bir an önce arıtma tesisini bitirirler ve arkamızda görmüş olduğunuz 380 milyon metreküp rezerve sahibi olan Çınarcık Barajı'nı kullanmaya başlarız." dedi.

        Çınarcık Barajı'nda incelemelerde bulunan Gürkan, Bursa'da yaşanan su kesintileri ve çözüm arayışlarıyla ilgili adımların geç atıldığını, kentte kuraklık değil, vizyonsuzluk sorunu olduğunu söyledi.

        Gürkan, barajdaki arıtma tesisinin tamamlanmamasından dolayı Bursa'nın susuz bırakıldığını belirterek, Çınarcık Barajı'nın, tamamlandığı 2008'den beri sulamada kullanıldığını anlattı.

        AK Parti olarak Bursa Büyükşehir Belediyesini yönetirken, kentin susuz kalmaması için bu barajın suyunun Bursa'ya getirilmesiyle ilgili projeyi başlattıklarını anımsatan Gürkan, "Bunu planlarken düşüncemiz, iktidar partisi olarak 2060 yılına kadar Bursa'nın ihtiyacını karşılayacak olan bir havzanın olması sebebiyleydi. Buranın su akım gücü ise 600 milyon metreküp su akım gücüne sahip. Depolama, rezerv alanımız ise 380 milyon metreküptür." diye konuştu.

        Davut Gürkan, Çınarcık Barajı'nın, günlük su ihtiyacı 500 bin metreküp olan Bursa'nın 760 günlük su seviyesini karşılayabilecek bir rezerve sahip olduğunu dile getirdi.

        Kamuoyunda "Bu suyun tamamının kullanılmasına müsaade edilmiyor" gibi ifadelerin kullanılmasının yanlış olduğunu belirten Gürkan, şöyle devam etti:

        "Burası birinci dereceden içme suyuna kullanılmak üzere planlanmış olan bir barajdır. Bunun akabinde bundan sonraki kalan alanda tarımda kullanılması, elektrik üretimine ve kalanların da sanayi gibi tesislere verilmesi üzerine bir planlama yapılmıştı. Buradan yola çıkıldığında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti'de olduğu dönemde ise bir planlama yapılmıştı. Burası için bir yurt dışı finans kaynağı bulunarak 2023 yılının 10'uncu ayında arıtma tesisinin inşaata başlanmasıyla ilgili ihale süreci tamamlanmıştı. İnşaatın tamamlanma sürecinin sonu ise 2025 yılının eylül ayı içerisindeydi. Yani, eğer sorumlu olan arkadaşlar yapılmış olan ihaleyi, finansman sorunu hiç olmayan bir projeyi takip edebilselerdi, 2025 yılında geçtiğimiz ay itibarıyla eylül ayında müteahhit bu arıtma tesisini teslim etmiş olacaktı."

        - "Kendilerini kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz"

        Gürkan, ihtiyaca binaen 600 bin metreküpe kadar çıkabilecek olan bir arıtma tesisinin şu an yüzde 65 seviyesinde kaldığını vurguladı.

        Çınarcık Barajı bugün yapılsa maliyetinin 10 milyar liradan fazla olabileceğini anlatan Gürkan, barajdaki arıtma tesisiyle ilgili çalışmaları bitirmek ve hayat geçirmek üzere Bursa Büyükşehir Belediyesini göreve çağırdı.

        Davut Gürkan, yaklaşık 1 sene öncesinde susuzlukla ilgili ciddi bir sorun olacağı ve barajlarla ilgili sıkıntıların yaşanabileceği konusunun resmi kurumlar ve valilik tarafından belediyeye iletildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü.

        "Maalesef, 230'dan fazla su kuyusu bile onlara yeterli gelmedi. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki süreçte bir an önce arıtma tesisini bitirirler ve arkamızda görmüş olduğunuz 380 milyon metreküp rezerve sahibi olan Çınarcık Barajı'nı kullanmaya başlarız. Bursa'nın 2 yıllık, hiçbir baraja ne Nilüfer ne de Doğancı'ya gerek kalmadan kullanabileceğimiz bir barajı maalesef kullanamadık. Ümit ediyoruz ki bir an önce yetkililer bu konuyla alakalı hassasiyetle üzerine giderler. Bursa'nın ve Bursa halkı olarak hepimizin yaşamış olduğu bu susuzluk sorunuyla bizi baş başa bırakmazlar. Ayrıca, her zaman sığındıkları kuraklık sorunundan bahsediyorlar. Bursa'nın kuraklıkla ilgili bir sorunu yok. Vizyonsuzluk sorunu var. Bunu sadece Bursa'daki CHP belediyesinde değil, diğer illerdeki CHP belediyelerinde de görüyoruz. Kendilerini kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz."

        Gürkan'a, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Yavuz, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, AK Parti Bursa İl Başkan yardımcıları Fatma Şahin, Osman Tüysüz ve Cem Kürşat Hasanoğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

