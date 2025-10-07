Habertürk
        Babasının böbreği 13 yaşındaki oğluna umut oldu

        Bursa'da böbrek yetmezliği hastası 13 yaşındaki Ubeydullah Fehmi Toğay, babasından yapılan böbrek nakliyle hayata tutundu.

        Giriş: 07.10.2025 - 21:10 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:14
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, böbrek yetmezliği ve ciddi gelişim geriliği bulunan Toğay, yaklaşık 5 aydır yaşamını diyalize bağlı sürdürmek zorunda kaldı.

        Toğay'ın babası Hüseyin Toğay (43), oğlunun sağlığına kavuşması için Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Yapılan detaylı incelemeler sonrasında, Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş başkanlığındaki ekip tarafından yapılan başarılı ameliyat sonucunda, babadan alınan böbrek, oğluna nakledildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Demirbaş, 13 yaşındaki Toğay'ın ciddi gelişim geriliği olduğunu, idrarının böbreklere geri kaçması sonucu böbreklerin işlev göremez hale geldiğini ve bir süredir diyaliz tedavisi almak zorunda kaldığını aktardı.

        Ameliyata değinen Demirbaş, "Başarılı bir ameliyat ile babasının böbreği, minik Fehmi'ye nakledildi. Bundan sonraki süreçte büyümesi de hızlanacak. Yaşıtlarıyla birlikte normal şekilde hayatına devam edecek. Burada babadan aldığımız böbreği, verici için çok konforlu bir yöntem olan 'retroperitoneoskopik' yani kapalı yöntemle böbreği sırttan çıkararak son derece modern bir teknikle aldık. Babası, taburcu oldu." dedi.

        Demirbaş, organ bağışının önemini vurgulayarak, "Fehmi bundan sonra normal hayatını yaşayacak ama normal hayatını yaşayamayan kronik böbrek yetmezliği olan çok sayıda çocuk var. Bu çocukların hayata tutunabilmesi için organ bağışına ihtiyaçları var. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Organ nakli hayat kurtarır." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Mühendis olmak istiyorum"

        Baba Hüseyin Toğay da "Doktorlar, böbreklerin artık bitme noktasına geldiğini, organ naklinin ya da diyalizin şart olduğunu söyledi. Diyalize aldılar. Biz de nakil için gerekli işlemleri yaptık ve 22 Eylül günü operasyona alındık. Ben taburcu oldum. Oğlumun sağlığı gayet iyi. Yakında o da taburcu olacak. Hiçbir sıkıntımız yok. Emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Babasının verdiği böbrekle sağlığına kavuşan Ubeydullah Fehmi Toğay da hastanede kaldığı süre boyunca karton bardaklardan tasarladığı oyuncaklarıyla oynadığını söyledi.

        Taburcu olacağı günü beklediğini belirten Toğay, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık ağrılarım yok. İnşallah bu süreci de atlatırız. Sağ salim inşallah hep birlikte mutlu mesut bir hayat yaşarız. Mühendis olmak istiyorum. Çünkü icat yapmayı seviyorum." dedi.

