Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da göçmen taşımacılığı yapan insan kaçakçısı yakalandı

        Bursa'da, 6 yabancı uyruklu kişiyi araçla İzmir'den İstanbul'a götüren şüpheli gişelerde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 23:19 Güncelleme: 08.10.2025 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da göçmen taşımacılığı yapan insan kaçakçısı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da, 6 yabancı uyruklu kişiyi araçla İzmir'den İstanbul'a götüren şüpheli gişelerde yakalandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi, suç failleri ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İzmir'den İstanbul'a yabancı uyruklu kişilerin ücret karşılığında araçla taşındığı tespit edildi.

        Söz konusu araç, ekipler tarafından İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde durduruldu.

        Yabancı uyruklu sürücü M.S. yakalanırken, araçta sürücü dışında 6 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu tespit edildi.

        Yapılan kimlik tespitinde, yabancı uyrukluların Şanlıurfa'ya kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerine sahip oldukları, ancak seyahat izin belgelerinin bulunmadığı anlaşıldı.

        Organizatör olduğu değerlendirilen sürücü M.S.'nin İstanbul'a kayıtlı geçici koruma kimlik belgesinin bulunduğu, herhangi bir suç kaydının olmadığı ve kullandığı aracın kiralık olduğu belirlendi.

        Yapılan sorgulamada yabancı uyruklu kişilerin, İzmir'den İstanbul'a gitmek için sürücüye 15 bin lira ücret ödediklerini beyan etmeleri üzerine organizatör hakkında tahkikat başlatıldı.

        Suçta kullanılan araç da 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesi gereğince "korsan taşımacılık" işlemine istinaden yediemin otoparkına çekildi.

        Yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim
        Trump: Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim
        "Gazze'yle ilgili iyi ilerleme kaydedildi"
        "Gazze'yle ilgili iyi ilerleme kaydedildi"
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        AB'den Dron Duvarı planı
        AB'den Dron Duvarı planı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bursa'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Bursa ve Çana...
        Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Bursa ve Çana...
        Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu
        Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu
        Uludağ'a kar yağdı (2)
        Uludağ'a kar yağdı (2)
        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
        Süt ineklerinin sağlığını yapay zeka ile 24 saat takip ediyorlar
        Süt ineklerinin sağlığını yapay zeka ile 24 saat takip ediyorlar