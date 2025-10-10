Bursa'da kayıp Alzheimer hastası 9 saat sonra bulundu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir süredir haber alınamayan Alzheimer hastası kişiye ulaşıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir süredir haber alınamayan Alzheimer hastası kişiye ulaşıldı.
Alzheimer hastası M.C. (76), dün akşam saatlerinde Menteşe Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
Ailesinin durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine M.C’yi bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Termal görüşlü drone yardımıyla havadan, aydınlatma kuleleriyle de karadan yürütülen çalışmalar sonucunda M.C, yaklaşık 9 saat sonra bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.C, yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.