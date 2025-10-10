Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kayıp Alzheimer hastası 9 saat sonra bulundu

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir süredir haber alınamayan Alzheimer hastası kişiye ulaşıldı.

        Giriş: 10.10.2025 - 19:14 Güncelleme: 10.10.2025 - 19:27
        Bursa'da kayıp Alzheimer hastası 9 saat sonra bulundu
        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir süredir haber alınamayan Alzheimer hastası kişiye ulaşıldı.

        Alzheimer hastası M.C. (76), dün akşam saatlerinde Menteşe Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

        Ailesinin durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine M.C’yi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Termal görüşlü drone yardımıyla havadan, aydınlatma kuleleriyle de karadan yürütülen çalışmalar sonucunda M.C, yaklaşık 9 saat sonra bulundu.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.C, yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

