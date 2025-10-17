Bursa'da meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Akhisar Mahallesi Bursa-Ankara karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada sürücülerden Bilal B. ve Lina Shabib C. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
