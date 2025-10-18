Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Zanlının ikametine yapılan aramalarda, 620 gram sentetik uyuşturucu madde, hassas terazi, cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 74 bin 400 lira ile 100 avro ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 1 şüphelinin ikametine ve aracına operasyon düzenledi.

