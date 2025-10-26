Bursa'da "YTB Bir Dünya Edebiyat Ödülleri" sahiplerini buldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının düzenlediği (YTB) "Bir Dünya Edebiyat Ödülleri" töreni Bursa'da düzenlendi.

Bayezid Paşa Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinliğe, yurt dışında yaşayan genç edebiyatçılar, uluslararası öğrenciler ve edebiyatseverler katıldı.

Program öncesi gazetecilere açıklama yapan YTB Başkanı Abdülhadi Turus, hem Bursa'nın kültürel altyapısından faydalanıp hem de edebi dünyasına açılabilmek için dünyanın 37 ülkesinden 105 genç yazarı bir araya getirdiklerini söyledi.

Bu yıl Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı olması sebebiyle 4. Uluslararası Genç Yazarlar Buluşması'nı da 24-30 Ekim tarihleri arasında Bursa'da yapacaklarını belirten Turus, "Bu vesileyle valiliğimize, Yıldırım Belediyesine ve Uludağ Üniversitesine teşekkür ediyoruz. İnşallah uluslararası çalışmalarımızı Bursa'nın tarihi mekanlarında yapmaya devam edeceğiz. İnşallah YTB olarak dünyanın dört bir tarafından Türkçe'de buluşan uluslararası genç yazarları yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Öykü dalında birinciliğe layık görülen Kosovalı 19 yaşındaki Bennu Pacolari de Türkçe konuşmanın ve Türkiye'de olmanın çok güzel olduğunu dile getirdi. Yarışmada ödül alanlardan Kazakistanlı Aidana Myrzabay de 28 yaşında olduğunu ve Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı'nda doktora eğitimine devam ettiğini aktardı. Myrzabay, YTB'nin yalnızca eğitim imkanı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda gençlerin yazma serüvenine yol açan ve destekleyen bir kurum olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu sene 'YTB Bir Dünya Edebiyat Ödülleri'nde 'öykü' kategorisinde uluslararası öğrenciler arasında ödüle layık görüldüm. Çok mutluyum, memnunum ve beni yazma serüvenimde her türlü destekleyen YTB'ye teşekkür ediyorum. Alanım Türkçe öğretimi olduğu için Kazakistan'da Türkçe öğrenen hedef kitleye Türkçe öğretmek, bu alanda kendimi geliştirmek ve ülkeme katkıda bulunmak istiyorum." - "Türkçe, sadece bir iletişim aracı değil, aidiyet, ruh, medeniyet dilidir"

Turus, programdaki konuşmasında ise Bursa'nın kadim atmosferinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. YTB olarak en kıymet verdikleri alanların başında Türkçe ve edebiyatın geldiğini söyleyen Turus, "Çünkü biz biliyoruz ki Türkçe, sadece bir iletişim aracı değil, aidiyet, ruh, medeniyet dilidir. Bizim tarihimiz, düşüncemiz, inancımız, kültürümüz ve vicdanımız bu dilin kelimelerinde hayat bulur." dedi. Turus, Türk diasporası, kardeş topluluklar ve uluslararası öğrencilerin, bu medeniyet dilinin farklı coğrafyalardaki temsilcileri olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Onlar, bizim için yalnızca birer hedef kitle değil aynı zamanda Türkçenin ve ortak kültürümüzün taşıyıcı damarlarıdır. Bizim gayemiz bu üç alanın her birinde, Türkiye ve Türkçe ile olan bağları daha da derinleştirmek, bu vesileyle Türkçeyi kültür, sanat ve düşünce dünyasında uluslararası ölçekte etkin bir dil haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda, Başkanlığımız himayesinde yayımlanan 'Telve', 'Bağlar' ve 'Her Boydan' dergileri, bizim bu alandaki en somut, en bereketli göz ağrılarımızdır."