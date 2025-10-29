Şarkıcı Zeynep Bastık Bursa'da konser verdi
Osmangazi Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Zeynep Bastık konser verdi.
Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere sağanağa rağmen Bursalı vatandaşlar yoğun gösterdi.
Sahneye çıkan Zeynep Bastık, "Uslanmıyor su", "Yalan" gibi eserlerin yanı sıra 1990'lar dönemine ait şarkıları da alanı dolduran müzikseverler eşliğinde söyledi.
Konser sonunda Zeynep Bastık'ın performansı uzun süre alkışlandı.
