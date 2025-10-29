Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da üzerine demir iskele düşen işçi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir fabrika inşaatında devrilen demir iskelenin altında kalan işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 16:52 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:52
        Bursa'da üzerine demir iskele düşen işçi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir fabrika inşaatında devrilen demir iskelenin altında kalan işçi yaralandı.

        Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'de bulunan bir fabrika inşaatında çalışan Serdar İ. (27), yaklaşık 2 metre yükseklikteki demir iskelenin üzerinize düşmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

