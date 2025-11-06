Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da servis aracının çarptığı kişi yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde servis minibüsünün yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 22:57 Güncelleme: 06.11.2025 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da servis aracının çarptığı kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde servis minibüsünün yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.G. idaresindeki 16 S 1188 plakalı servis aracı, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Tuna Caddesi kesişiminde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.O.'ya çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"

        Benzer Haberler

        Motosikletin çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada
        Motosikletin çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada
        Eşinin direksiyon eğitimi verdiği kadın kaza yaptı; çift yaralandı
        Eşinin direksiyon eğitimi verdiği kadın kaza yaptı; çift yaralandı
        Gölyazı Antik Tiyatrosu gün yüzüne çıkıyor
        Gölyazı Antik Tiyatrosu gün yüzüne çıkıyor
        Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 3,8 milyar dolar oldu
        Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 3,8 milyar dolar oldu
        Oğluyla oynarken başlayan hobisi 65 ülkeden kapak koleksiyonuna dönüştü
        Oğluyla oynarken başlayan hobisi 65 ülkeden kapak koleksiyonuna dönüştü
        Bursa'da AK Parti'ye katılan 800 yeni üyeye rozetleri takıldı
        Bursa'da AK Parti'ye katılan 800 yeni üyeye rozetleri takıldı