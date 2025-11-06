Bursa'da servis aracının çarptığı kişi yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde servis minibüsünün yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.G. idaresindeki 16 S 1188 plakalı servis aracı, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Tuna Caddesi kesişiminde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.O.'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
