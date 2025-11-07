Bursa'da zabıta ekipleri çekirdek kabuklarını yere atanlara temizlik yaptırdı

Kameralar yardımıyla denetimlerini sürdüren ekipler, Merkez Park'ta bir grup gencin çekirdek kabuklarını yere attığını tespit etti.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kamusal alanda çöplerini yere atan kişiler, belediyenin İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nden 7 gün 24 saat esasına göre anlık denetimler gerçekleştiriliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekirdek kabuklarını yere atan kişileri tespit eden zabıta ekipleri, bu kişilere kirlettikleri bölgeye temizletti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.