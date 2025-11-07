Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yasa dışı silah imalatına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yasa dışı silah imalatına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, yasa dışı silah imalatı yapan kişilerin yakalanması ile yasa dışı silahların taşınması ve bulundurulmasını önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda polis, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 61 fişek ele geçirdi.

        Operasyonda şüpheliler M.K, M.D. ve B.Z. yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Bursa'da zabıta ekipleri çekirdek kabuklarını yere atanlara temizlik yaptır...
        Bursa'da zabıta ekipleri çekirdek kabuklarını yere atanlara temizlik yaptır...
        Engelli sürücü, 3.01 promil alkollü çıktı; 'Ben biraz daha içeyim de öyle g...
        Engelli sürücü, 3.01 promil alkollü çıktı; 'Ben biraz daha içeyim de öyle g...
        Tezgahtaki telefonu çalınan seyyar satıcıya DHA'nın haberi sonrası yenisi h...
        Tezgahtaki telefonu çalınan seyyar satıcıya DHA'nın haberi sonrası yenisi h...
        BBDSO'dan "Atatürk'ü Anma" konseri
        BBDSO'dan "Atatürk'ü Anma" konseri
        Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
        Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
        Park tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
        Park tartışması kanlı bitti: 1 yaralı